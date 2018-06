Audio: "Battle Rap" im Schulunterricht

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 15.06.2018 | Länge: 03:27 Min.

Der Kölner Lehrer und Rapper Hannes Loh sieht im "Battle-Rap" einen Spiegel des Rechtsrucks in der Gesellschaft und bezieht ihn in seinen Unterricht ein. Denn: In der Schule müsse über Werte geredet werden. Friederike Müllender berichtet. | audio