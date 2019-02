JEFTA: Auswirkungen auf die Wirtschaft in NRW

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 01.02.2019 | 03:31 Min. | Von Peter Hild

Am Freitag (01.02.2019) tritt das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan in Kraft: JEFTA. Damit entsteht die größte Freihandelszone der Welt. Mit Auswirkungen auch auf die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen.

