Audio: Bau-Boom und Niedrigwasser: Viele Bombenfunde in NRW

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 08.03.2019 | Länge: 04:00 Min.

Die Zahl der Bombenfunde ist in NRW zuletzt gestiegen. In Köln gab es mehrere größere Bombenfunde – ein Hintergrund ist der Bau-Boom in der Stadt. | audio