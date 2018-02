Heimatlos in Dortmund - Hochhaus Hannibal und die Folgen

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Dreigestirn: Jecke Pfarrer in Heinsberg

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 08.02.2018 | Länge: 03:58 Min.

In dieser Session wird der Karneval in Heinsberg von einem geistlichen Dreigestirn angeführt. Prinz, Bauer und Jungfrau sind allesamt Pfarrer und steigen von der Kanzel in die Bütt, Thomas Wenkert hat das ökumenische Trio begleitet. | audio