Heiligabend: Wenn die Kirche zu voll wird

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 24.12.2018 | 03:45 Min.

Lediglich vereinzelte Besucher - so sieht in vielen Kirchen der Alltag aus. Anders an Weihnachten: Da sind sie zuweilen sogar überfüllt. Die evangelische Gemeinde in Essen-Haarzopf vergibt dieses Jahr daher Eintrittskarten. Bettina Papenfuß berichtet.

