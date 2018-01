Hattingens "Bücherei der Dinge"

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 11.01.2018 | 03:49 Min.

In London, New, York, Utrecht und Berlin gibt es bereits "Libraries of things", jetzt auch im Hattinger Stadtteil Welper. Dort kann man Dinge ausleihen, statt sie zu kaufen. Bettina Papenfuß über die "Borgerei" und die Idee, die dahinter steckt.

