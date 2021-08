Hallensport: Was die 3G-Regel für Sportler bedeutet

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen. . 03:19 Min. . Verfügbar bis 27.08.2022. WDR 5. Von Heike Braun.

Bei einer Inzidenz, die sieben Tage lang über 35 liegt, müssen alle, die sich in Innenräumen aufhalten, nachweisen, ob sie vollständig geimpft, genesen oder getestet sind. Wer kontrolliert das in Sporthallen? Heike Braun hat sich in Siegen umgehört.

