Große Nachfrage nach Jagdscheinen in NRW

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 04.12.2018 | 03:36 Min.

Mehr als 90.000 Jäger gibt es in NRW - so viele wie in keinem anderen Bundesland. Und die Zahl steigt weiter, trotz Ausbildungskosten von 2.000 Euro. Das ist gut, denn in den Wäldern gibt es zu viel Wild, berichtet Frank Krieger.

