Gemeinsam für ein Halleluja

Audio: Uniklinik-Streiks: Zu wenig Geld für Personal

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 28.08.2018 | Länge: 03:46 Min.

An den Unikliniken in Düsseldorf und Essen wird seit Wochen gestreikt. Tausende Operationen mussten bereits verschoben oder abgesagt werden und ein Ende ist nicht in Sicht. Peter Hild hat nachgefragt, wo es hakt und wie man die Probleme lösen könnte. | audio