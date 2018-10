Gastronomie: keine Kellner, keine Köche

Audio: Das Ende der Braunkohle: Was wird aus dem Rheinischen Revier?

WDR RheinBlick | 26.10.2018 | Länge: 20:39 Min.

Die Kohlekommission hat im Rheinischen Revier getagt und immer mehr zeigt sich - das Ende der Braukohle ist näher, als man glaubt. Die Proteste für und gegen das Revier sind in vollem Gange, ganze Ortschaften in ihrer Meinung gespalten: eine schwierige Lage. Christoph Ullrich diskutiert mit Stefan Lauscher und Daniela Becker, was aus den Baggerlöchern zwischen Aachen, Köln und Mönchengladbach wird und wie der Konflikt um die Braunkohle politisch zu lösen ist. | audio