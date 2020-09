Gastronomie im Winter: "Die Leute wollen draußen sitzen"

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen. . 03:56 Min. . Verfügbar bis 22.09.2021. WDR 5. Von Moritz Börner.

In der Corona-Zeit können Lokale in ihren Räumen weniger Gäste als früher aufnehmen. Gastronomen wie Jutta Meißner suchen deshalb Lösungen, wie sie auch im Winter draußen bewirten können: "Da müssen wir an eine Überdachung denken." Autor: Moritz Börner

Audio Download .