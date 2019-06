Audio: Zerstörungswut in Schulen

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen. . 03:30 Min. . WDR 5. Von Jana Brauer.

Vandalismus in Schulen kennt wohl jede Kommune, in manchen sind die Probleme besonders groß. Zum Beispiel momentan im Ruhrgebiet in Essen. Hier hat es zuletzt innerhalb kurzer Zeit mehrere Fälle gegeben. Eine Reportage von Jana Brauer. | audio