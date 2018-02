Fahrlehrermangel in NRW

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 19.02.2018 | 03:59 Min.

Das Durchschnittsalter der Fahrlehrer in NRW liegt bei 55 Jahren, viele werden bald in Rente gehen. Doch es mangelt an Nachwuchs. Eine Gesetzesänderung soll Abhilfe schaffen. Christina Günther berichtet.

