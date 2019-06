Energiezähler in Kommunen

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen. . 03:30 Min. . WDR 5.

In Schermbeck hängen neuerdings Energiezähler, im Rathaus und in einer Bank. Das Pilotprojekt von Innogy kommt bei den Bürgern gut an. Weitere Gemeinden in NRW wollen deshalb nachziehen. Eva Karnofsky mit den Einzelheiten.

Audio Download .