Ein Raum für freie Kunst in Bochum

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 08.12.2017 | 03:57 Min.

Die freie Künstlerszene in NRW wird größer, doch oft fehlt es an Räumen. In Bochum haben sich fünf Künstlerinnen einen solchen Ort selbst geschaffen. Ann-Kristin Pott hat sich dort umgesehen.

