Audio: Leben im Funkloch

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 03.05.2018 | Länge: 03:45 Min.

In vielen Dörfern im Sauerland gibt es so gut wie keinen Handyempfang. Und Besserung ist nicht in Sicht: Es wäre schlicht zu teuer, extra Sendemasten für wenige Einwohner aufzustellen. Eine Reportage von Horst-Joachim Kupka. | audio