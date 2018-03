Dortmunds Norden soll schöner werden

Audio: Streit um verkaufsoffene Sonntage

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 21.03.2018 | Länge: 04:14 Min.

Die Landesregierung will doppelt so viele verkaufsoffene Sonntage in NRW zulassen wie bisher. Geschäfte sollen künftig öffnen dürfen, wenn ein „öffentliches Interesse“ besteht. Moritz Börner war an einem verkaufsoffenen Sonntag in Düsseldorf unterwegs. | audio