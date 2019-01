Digitalisierung an Schulen

Audio: Keine Fettberg-Gefahr in der Kanalisation NRWs

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 23.01.2019 | Länge: 03:49 Min.

Der Anblick ist ekelerregend: Ein riesiger Fettberg verstopft die Kanalisation in der englischen Stadt Devon. Auch in London hat es 2017 so etwas schon einmal gegeben. In NRW ist das aber ausgeschlossen. Dafür sorgen regelmäßige Kontrollen. | audio