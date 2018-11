Diesel-Skandal: Wie verunsichert sind die Autofahrer in NRW?

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 08.11.2018 | 03:42 Min.

Fahrverbote in der größten Stadt in NRW? Beim Verwaltungsgericht in Köln wird heute darüber entschieden. Zum Prozessbeginn steigt auch die Verunsicherung bei Autofahrern und Anwohner der Abgas-Hotspots in NRW. Meriem Benslim berichtet aus Düsseldorf.

