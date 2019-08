Audio: Hobby-Imker: Eine Gefahr für Wildbienen?

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen. . 03:30 Min. . WDR 5. Von Jana Brauer.

Die Zahl der Imker und Bienenvölker steigt in vielen Städten von Jahr zu Jahr an. In manchen geradezu explosionsartig, wie zum Beispiel in Essen. Oft gut gemeint, im Sinne der Natur. Doch für die Wildbienen könnte es gefährlich werden. | audio