Die Feiertage und der Müll: Container quellen über

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen. . 03:12 Min. . Verfügbar bis 28.12.2021. WDR 5. Von Julia Küppers.

Der Onlinehandel produziert Massen an Verpackungsmüll. Zu Weihnachten kommen nun Berge an Geschenkpapier und Kartonagen hinzu. "Das ist extrem geworden", sagt Müllwagenfahrer Jörg Schlüchtermann vom EUV Stadtbetrieb in Castrop-Rauxel. Autorin: Julia Küppers

Audio Download .