Audio: "Wir sollten die Menschen aufs Rad bringen"

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 22.02.2018 | Länge: 02:39 Min.

In Essen wird am Donnerstag (22.02.) die größte Fahrradmesse in NRW eröffnet. Gründe für einen Umstieg aufs Rad gibt es viele. Wie praktisch sind Leihräder? Und welche Anreize bieten Arbeitgeber? Ein Praxistest von Ludger Vortmann. | audio