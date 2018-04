Audio: Upload-Filter sollen verbotene Videos auf Internet-Portalen verhindern

WDR 5 Profit - aktuell | 04.04.2018 | Länge: 03:37 Min.

Bisher können Internetnutzer auf Plattformen wie Youtube oder Facebook so ziemlich alles hochladen, was sie wollen. Oft wird dabei auch Material geteilt, das wissentlich oder versehentlich gegen das Urheberrecht verstößt. Die EU will dagegen nun vorgehen. - Interview mit Lovis Krüger, WDR Wirtschaftsredaktion | audio