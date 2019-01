Auf Erfolgskurs: Online-Supermärkte in NRW

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 17.01.2019 | 03:47 Min.

Online-Supermärkte in NRW gewinnen immer mehr Kunden. Vor allem am Niederrhein positionieren sich gerade Anbieter auf dem Markt. Meriem Benslim besucht einen Online-Anbieter in Mönchengladbach.

