Audio: Trendwende? - Zahl der Kircheneintritte steigt

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 06.06.2018 | Länge: 03:57 Min.

Immer mehr Menschen treten in die evangelische Kirche ein. Die Voraussetzung ist lediglich ein Gespräch mit einem Pfarrer. Was Menschen dazu bewegt, sich wieder der Kirche anzunähern, hat Stephanie Grimme in Mülheim erkundet. | audio