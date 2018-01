Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Zwischen Landlust und -frust: Landfrauen in NRW

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 19.01.2018 | Länge: 04:14 Min.

Am Freitag (19.01.2018) öffnet die "Grüne Woche" in Berlin ihre Pforten. Anlass genug, sich einmal den Alltag von Landfrauen in NRW genauer anzuschauen. Angelika Gördes-Giesen berichtet. | audio