Audio: Arabischunterricht für Flüchtlingskinder

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 20.12.2017 | Länge: 04:04 Min.

Viele Kinder von Migranten lernen Deutsch, aber nicht ihre Muttersprache. Das erschwert die Verständigung in den Familien und führt zu Problemen, wenn sie in ihre Heimatländer zurückkehren. Ein Projekt in Dortmund macht es besser - Almut Horstmann berichtet. | audio