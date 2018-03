Audio: Diesel-Serie (6/6): Deutscher Erfinder, europäisches Problem

WDR 5 Morgenecho - Serie | 24.02.2018 | Länge: 03:41 Min.

Wie in Deutschland ist auch in Frankreich die wirtschaftliche und politische Bedeutung des Themas Dieselfahrverbote sehr groß. Doch an der Seine hat man eigene Wege zur Lösung des Problems entworfen. Barbara Kostolnik berichtet. | audio