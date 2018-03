Audio: Immobilienboom-Serie (Teil 3/5): Wohnen im Ghetto

WDR 5 Morgenecho - Serie | 14.03.2018 | Länge: 03:31 Min.

Wenn Platz am Boden fehlt, heißt die Lösung: Hochhäuser. Was sich Stadtplaner in der Theorie gut gedacht haben, führte in der Vergangenheit zu Wohn-Ghettos. Doch aus der Vergangenheit lässt sich nicht so einfach lernen. Von Denise Friese. | audio