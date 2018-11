Unions-Nachfolge-Odyssee

WDR 5 Morgenecho - Satire | 13.11.2018 | 02:27 Min.

Bei all den zahlreichen Bewerbern um die Nachfolge Merkels als CDU-Vorsitzende kann man leicht den Überblick verlieren. Und jetzt muss auch noch die CSU einen neuen Vorsitzenden suchen. Jana Fischer sagt uns in den Berichten von Morgen was die Zukunft bringen wird.

