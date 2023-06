Radverkehrskongress: Eine Wucht!

WDR 5 Morgenecho - Satire. . 02:22 Min. . Verfügbar bis 20.06.2024. WDR 5. Von WDR5.

Nationaler Radverkehrskongress. Schon der Titel lässt Großes vermuten. Und die Debatten in all den Foren könnten zu großartigen Empfehlungen führen. Da kommt Carolin Courts in ihrem satirischen Schrägstrich doch glatt ins Schwärmen.

