Audio: RAP - Rent A Politician

WDR 2 Zugabe - Beiträge | 30.10.2018 | Länge: 02:32 Min.

Friedrich Merz will den CDU Vorsitz! Und was wird aus seinen ganzen Lobbyistenjobs? In der Berliner Lobbiysten-Vermittlung "RAP - Rent A Politician" laufen die Drähte heiß. Autor: Richard Berkowski. | audio