Juan Carlos: So was fehlt uns

WDR 5 Morgenecho - Satire. . 02:48 Min. . Verfügbar bis 05.08.2021. WDR 5. Von Peter Zudeick.

Es rauscht im Blätterwald der Klatschpresse: Juan Carlos, Ex-König von Spanien, geht ins Exil. Jammerschade, dass wir so was nicht mehr haben, meint Peter Zudeick in seinem satirischen Schrägstrich.

Audio Download .