Hoeneß und Tönnies: Eingefleischte Freunde

WDR 5 Morgenecho - Satire. . 02:31 Min. . Verfügbar bis 01.07.2021. WDR 5. Von Fritz Schaefer.

Uli Hoeneß nimmt Clemens Tönnies in Schutz. Was soll man dazu sagen? Da könne man als Satiriker eigentlich direkt in Ruhestand gehen, meint Fritz Schaefer in seinem satirischen Schrägstrich.

