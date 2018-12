Audio: Im Zeitalter der brodelnden Töpfe

WDR 5 Morgenecho - Satire | 12.12.2018 | Länge: 03:01 Min.

Es brodelt in Frankreich, es zischt in England, es blubbert und stinkt in den USA. Überall Aufruhr, Protest und Meuterei. Aber wer hat denn die Macrons, die Mays und die Trumps gewählt? Der Schrägstrich von Carolin Courts. | audio