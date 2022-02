Ein Schottergarten-Ostfriesenwitz

WDR 5 Morgenecho - Satire. . 02:31 Min. . Verfügbar bis 16.02.2023. WDR 5. Von Fritz Schaefer.

Das Emder Ökowerk will mit einem Wettbewerb die Umgestaltung von Schottergärten in naturnahes Grün fördern. Bewerben können sich Interessierte mit dem Foto ihres – Schottergartens. Ein eher ungewöhnliches Verfahren, meint Fritz Schaefer in seinem satirischen Schrägstrich.

Audio Download .