Die Jugend, das Klima und die Konsequenz

WDR 5 Morgenecho - Satire. . 02:40 Min. . Verfügbar bis 24.11.2022. WDR 5. Von Fritz Schaefer.

An erster Stelle Klimawandel: Eine Studie fächert auf, was Jugendliche besonders besorgt. Und dass auch bei ihnen daraus nicht unbedingt umweltfreundliches Handeln folgt. Fritz Schäfer zeigt in seinem satirischen Schrägstrich Verständnis.

