Audio: Echopedia - Antworten auf alles: Zeitumstellung

WDR 5 Morgenecho - Satire. . 01:52 Min. . WDR 5. Von Jana Fischer.

Das EU-Parlament debattiert heute über die Abschaffung der Zeitumstellung. Leben wir bald in ewiger Sommerzeit? Und was macht das mit uns? Jana Fischer hat Antworten auf alles ­- in der neuen satirischen Morgenecho-Rubrik „Echopedia“. | audio