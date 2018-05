Audio: Carsharing in Zeiten der Diesel-Debatte

WDR 5 Morgenecho - Reportage | 27.02.2018 | Länge: 02:53 Min.

In manchen Großstädten sind Car-Sharing-Autos aus dem Stadtbild gar nicht mehr wegzudenken. In Köln zum Beispiel ist die Auswahl riesig, im Ruhrgebiet dagegen nicht so. Eine Reportage von Katharina Strohmeyer. | audio