Audio: Wohnungs-Apokalypse

WDR 5 Morgenecho - Satire | 29.05.2018 | Länge: 02:29 Min.

Es gibt zu wenig Wohnraum in Deutschland und die wenigen Immobilien auf dem Markt werden von fiesen Spekulanten aufgekauft und gewinnbringend verhökert. Da helfen nur radikale Maßnahmen - so Jana Fischer in den "Berichten von Morgen". | audio