Kritik am neuen Netzwerk-Durchsetzungsgesetz

WDR 5 Profit - aktuell | 05.01.2018 | Länge: 03:50 Min.

Der erste Durchbruch in den Brexit-Verhandlungen ist geschafft, doch in diesem Jahr geht's ans Eingemachte: Großbritannien und die EU werden zunächst über ein Übergangsabkommen für die Zeit unmittelbar nach dem Austritt im März 2019 verhandeln - und danach über ein Freihandelsabkommen. Eine Herkules-Aufgabe. Im Laufe der nächsten Wochen will Premierministerin Theresa May mehr Details verraten, wie sie sich die künftige Partnerschaft vorstellt. Was hält die Wirtschaft vom laufenden Brexit-Drama?Stephanie Pieper, ARD-Studio London. | audio