Immer noch keine Lösung beim Diesel

Audio: Straßenbaugebühren - Herford will Bürgern die Beiträge stunden

WDR 5 Profit - Topthemen aus der Wirtschaft | 28.09.2018 | Länge: 03:23 Min.

Zurzeit müssen die Kommunen in NRW für den Straßenausbau von den Anliegern Beiträge verlangen, so will es das Landesgesetz. Mit der Stadt Herford hat jetzt eine Kommune reagiert und will diese Beiträge bis auf weiteres nicht kassieren. | audio