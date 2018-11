Audio: WDR 5 Europamagazin Ganze Sendung (06.11.2018)

WDR 5 Europamagazin | 06.11.2018 | Länge: 45:04 Min.

Im Ruhestand, aber nicht erledigt - der Fall Maaßen; Österreichs Phantomschmerzen nach 100 Jahren- Der Untergang der k. u k. Monarchie; 100 Jahre Ende 1. Weltkrieg - keine Versöhnung zwischen Ungarn und Rumänen; Polen und das Ende des 1. Weltkriegs; Der Untergang des Osmanischen Reiches - und was davon bleibt in der Türkei; Der Erste Weltkrieg - in Großbritannien unvergessen; Über die Hängebrücke zum Schulbus - wohl spektakulärster Schulweg der Schweiz | audio