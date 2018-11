Audio: Häusliche Gewalt

WDR 5 Morgenecho - Medienschau | 21.11.2018 | Länge: 03:59 Min.

Jemanden zu schlagen ist nicht in Ordnung. Und trotzdem passiert es immer wieder: zu Hause, in Familien und in Beziehungen. Laut Statistik haben im vergangenen Jahr fast 140.000 Menschen ihren Partner nach häuslicher Gewalt angezeigt. Ronald Menn - es sind erschreckende Zahlen - und viele Medien beschäftigen sich mit dem Problem. | audio