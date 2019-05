Audio: Forderungen für Europa (1/6): Subventionen nur für Extraleistung

WDR 5 Morgenecho - Beiträge. Von Karin Bensch.

Deutlich mehr als ein Drittel ihrer Ausgaben hat die EU in den vergangenen Jahren für die gemeinsame Agrarpolitik aufgewendet. Die Grünen fordern, die Zahlungen an neue Prinzipien zu binden. Karin Bensch hat einen Biobauern gefragt, was er davon hält. | audio