Audio: Debatte um verkaufsoffenen Sonntag

WDR 5 Morgenecho - Kommentar | 01.12.2017 | Länge: 02:29 Min.

Mal dürfen die Geschäfte am Sonntag öffnen, mal nicht, so wie aktuell in Wuppertal, wo an diesem Sonntag eigentlich verkaufsoffen sein sollte. Dabei könnte es so einfach sein: öffnen, meint Patrick Raulf in seinem Kommentar. | audio