Audio: JVAs reformieren: "Deutlicher kann man es nicht sagen"

WDR 5 Morgenecho - Kommentar. . 02:42 Min. . WDR 5. Von Daniela Junghans.

Nach den Gefängnisbränden in Kleve hat eine Expertenkommission die Zustände in den NRW-Justizanstalten unter die Lupe genommen. Deutlicher als diese die Missstände kritisieren, könne man es nicht formulieren, meint Daniela Junghans in ihrem Kommentar. | audio