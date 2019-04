"Völkermord - nie wieder?"

Audio: Kommentar: Was bekommt man für 90 Millionen Euro?

02:01 Min.

Von Irene Geuer. Hört sich gut an: Unser Nordrhein-Westfalen bekommt vom Bund 90 Millionen Euro für den Strukturwandel in den Kohlerevieren. Ein Ausgleich also für die Zeit nach dem Kohleabbau, damit es wirtschaftlich bei uns weitergehen kann. 90 Millionen bis zum Jahr 2021 um Projekte voranzubringen, die mithelfen sollen, neue Technologien voran zu bringen. Wie gesagt: Hört sich gut an. Aber Irene Geuer fragt in ihrem Kommentar: 90 Millionen - was kriegt man schon dafür? | audio