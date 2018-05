Audio: US-Zölle: Europa muss Stärke zeigen

WDR 5 Morgenecho - Kommentar | 02.05.2018 | Länge: 02:39 Min.

US-Präsident Trump hat die Einführung neuer Zölle verschoben. So führe er die Europäer an der Nase herum. Europa sollte etwas dagegen setzen und es Trump notfalls mit gleicher Münze heimzahlen, meint Andreas Meyer-Feist in seinem Kommentar. | audio