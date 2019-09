UN-Klimagipfel: Nur heiße Luft?

WDR 5 Morgenecho - Kommentar. . 02:32 Min. . Verfügbar bis 23.09.2020. WDR 5. Von Antje Passenheim.

Beim UN-Klimagipfel in New York sollten die Mächtigen erklären, wie sie der Erderwärmung begegnen wollen. Auch Aktivistin Greta Thunberg war dabei – während der US-Präsident schwänzte. Was hat die Konferenz gebracht? Antje Passenheim kommentiert.

Audio Download .